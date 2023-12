Es gibt wohl kaum eine Serie, die in diesem Jahrzehnt so viel Popularität und Erfolg genoss wie "Game of Thrones". Die Fantasyserie begeisterte und schockierte immer wieder mit seinen tiefgründigen Charakteren, überraschenden Wendungen und der expliziten Darstellung von Sex und Gewalt.

Auch wenn "Game of Thrones" zu Ende ist, lebt das Vermächtnis von George R. R. Martin noch weiter, denn es sind sieben Spin-offs (sowohl Prequels als auch Sequels) zur HBO-Serie geplant, die die faszinierende Welt von Westeros weiter erkunden werden. Wir verraten euch, wann die Ableger im Verhältnis zu "Game of Thrones" angesiedelt sind.