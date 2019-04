"Game of Thrones": Winter is here!

Alles beim Alten in King's Landing

Sansa hat natürlich recht. Denn in der Hauptstadt hat Cersei nicht vor, ihre Truppen in den Norden zu schicken. Die Nachricht vom Fall der Mauer kommentiert sie nur mit einem Wort: "Gut!"

Euron Greyjoy, der schon länger mit Cersei anbandeln will, kehrt mit seiner Flotte aus Essos zurück. Mitgebracht hat er ein weiteres Geschenk für die umworbene Königin auf dem Eisernen Thron: Eine Armee von Söldnern, die "Golden Company", leider ohne Kampfelefanten. Cersei bereitet sich darauf vor ihren "Verbündeten" in den Rücken zu fallen.

Doch zunächst will einmal Euron seine Belohnung einstreifen – und die will er diesmal in Naturalien ausbezahlt haben. Er lässt nicht locker und will endlich mit Cersei ins Bett. Sie ziert sich zwar, lässt ihn aber dann doch ran. Aber es wäre nicht Cersei, wenn sie nicht Hintergedanken hätte. Sie ist schon längst von ihrem Bruder Jaime schwanger, der sie aber in Richtung Norden verlassen hat. Da kommt ihr Euron gerade recht. Der glaubt die Oberhand zu haben, denn er will einen Nachkommen mit der Königin zeugen. Doch Cersei hält die Fäden in der Hand. Sie hat nun offiziell einen Vater für ihr Kind und den Sex mit Euron wahrscheinlich sogar genossen. Ihr gefällt seine Arroganz, wie sie ihm gesteht.

Während Euro sich mit Cersei vergnügt, befreit Theon seine Schwester Yara. Einfach so. Das ist – wie schon in der 7. Staffel die Gefangenname von Yara durch einen Überraschungsangriff von Euron – einer der weniger überzeugenden Handlungsstränge. Im Vergleich wirkt diese Geschichte aufgesetzt und improvisiert. Jedenfalls sind die beiden Greyjoy-Geschwister wieder frei. Yara macht sich auf ihr Inselreich zurückzuerobern, während Euron in königlichen Betten verweilt. Theon will nach Winterfell, um dort mit den Starks zu kämpfen.