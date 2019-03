Game of Thrones: Wer sitzt am Ende auf dem Iron Throne?

Am 14. April startet die letzte Staffel der höchst erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" beim US-Sender HBO (und hierzulande bei Sky). Wer wird die finale Schlacht um Westeros gewinnen und letztendlich auf dem "Iron Throne", dem eisernen Thron, Platz nehmen? In einer Twitter-Kampagne für die finale Staffel wird diese Frage schon jetzt beantwortet: Jeder!

Wirklich jeder Charakter wird in einem Staffel-Poster auf dem Thron abgebildet. Darunter auch Figuren, die keinerlei Ambition auf den Thron zeigen. Über die Handlung der finalen Staffel sagen die Bilder daher freilich wenig aus. Aber immerhin sind die Bilder eine Vorschau auf den neuen Look der Charaktere in der kommenden Staffel.