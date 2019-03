Game of Thrones: Was wir über die letzte Staffel bisher wissen

Was verrät der erste Trailer?

Zu Beginn flieht Arya in Winterfell vor einer Gefahr. Diese Flucht steht im Widerspruch zu ihren ruhigen Worten. Sie sagt: "I know death, He's got many faces. I look forward to seeing this one." Die Fan-Community rätselt daher, wovor sie in dieser Szene flieht. Eine ziemlich gewagte Fan-Theorie meint, es könnten die wieder auferstandenen Mitglieder der Familie Stark sein, die in der Gruft in Winterfell begraben liegen.

Plausibler klingt da schon die These, dass die Worte von Arya sich auf ihre Mission beziehen, ihre Liste abzuarbeiten. Der wichtigste Name darauf ist Cersei. Eine Fan-Theorie meint, dass diese Worte von Arya die letzten Worte sind, die Jaime Lannister hört, bevor Arya sein Gesicht stiehlt und dann damit Cersei tötet.

Allerdings hält sie am Schluss einen "Dragonglass"-Dolch in ihren Händen. Daher geht eine andere These davon aus, dass Arya hier einen White Walker tötet - vielleicht sogar den Knight King? Jedenfalls meinen viele Fans, dass Arya in der finalen Staffel eine zentrale Rolle spielen wird.