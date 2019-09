"Game of Thrones": Zweite Prequel-Serie bei HBO schon in Arbeit

Der US-Sender HBO steht kurz davor, die Pilotepisode der zweiten Prequel-Serie von "Game of Thrones" in Auftrag zu geben. Die Serie ist laut Deadline Hollywood keine der bisher von HBO angekündigten fünf Spin-Off-Serien, sondern ein neuer Zugang. Im Mittelpunkt der Geschichte, die rund 300 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielt, steht die Entstehung des Hauses Targaryen. Die Serie wird vom Schöpfer, Autor und Produzenten der Serie "Colony", Ryan Condal, gemeinsam mit George R. R. Martin entwickelt und basiert auf dem Buch "Feuer & Blut" von Martin.

Martin hatte heuer bereits in seinem Blog verraten, dass von den fünf ursprünglich geplanten Spin-Off-Serien noch drei im Rennen sind: