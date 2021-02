GameStop: Aktien-Debakel wird verfilmt

Bestseller-Autor

Autor Ben Mezrich ist kein unbeschriebenes Blatt in Hollywood. Er ist der Autor hinter den Buchvorlagen zu den Kassenschlagern "The Social Network“ und "21“, weshalb es nicht verwunderlich war, dass ein Hollywood-Studio sich die Rechte an einem noch unfertigen Buch sicherte.

Als Produzent wird Aaron Ryder fungieren, der bereits Hits wie "Arrival“, "Prestige“ und "Memento“ produziert hat. Es dürfte jedoch noch eine Weile dauern, bis der Film tatsächlich in die Kinos kommt. Ein Regisseur, der jedoch wie die Faust aufs Auge zu diesem Projekt passen würde, ist Adam McKay, der in "The Big Short“ die Strategie des Shortens in Bezug auf die Weltwirtschaftskrise 2008 thematisiert hatte und sogar einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch erhielt.