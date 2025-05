Die beliebte ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt" kehrt am 10. Mai 2025 mit einem abendfüllenden Quizmarathon in die Primetime zurück. Moderator Alexander Bommes (49) empfängt diesmal 16 prominente Quizfans, die in vier Teams gegen die gefürchtete Quizelite antreten werden. Ziel ist es, mit klugen Köpfen und Teamgeist möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu erspielen.