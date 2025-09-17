"Gen V"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?
Diese zweite Staffel von "Gen V" stellt wichtige Ereignisse und Enthüllungen vor, die dann direkt in das letzte Kapitel von der Kultserie "The Boys" einfließen.
Die Besetzung besteht aus Jaz Sinclair als Marie Moreau, Lizze Broadway als Emma Meyer, Maddie Phillips als Cate Dunlap, London Thor als Jordan Li, Derek Luh als Jordan Li, Asa Germann als Sam Riordan, Sean Patrick Thomas als Polarity und Hamish Linklater als „Dean Cipher".
Uns erwarten somit spannende Entwicklungen für die Lieblingscharaktere und überraschende Gastauftritte aus dem "The Boys"-Universum. Doch wie sieht der Episodenfahrplan dieser Serie aus?
Wie viele Folgen hat "Gen V"-Staffel 2?
Die abgefahrene Supes-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Doch wann können wir die Serie überhaupt sehen? Die zweite Staffel von "Gen V" startet am 17. September 2025 gleich mit 3 Episoden exklusiv bei Amazon Prime Video. Danach geht es im Wochentakt immer mittwochs weiter. Somit ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
17. September: Episode 1 ("New Year, New U") + Episode 2 ("Justice Never Forgets") + Episode 3 ("H is for Human")
24. September: Episode 4 ("Bags")
1. Oktober: Episode 5 ("The Kids Are Not All Right")
8. Oktober: Episode 6
15. Oktober: Episode 7 ("Hell Week")
22. Oktober: Episode 8 ("Trojan") (Finale)