Irgendwas funktioniert hier nicht

Klingt eigentlich gut, möchte man meinen. Wer "The Boys" kennt und liebt, dem wird ohnehin klar sein: Bei "Gen V" darf man nicht allzu zart besaitet sein. Trotzdem kriegen wir es hier nicht mit einer plumpen Action-Orgie zu tun, sondern mit einem klugen und nuancierten Kommentar zu allem, was in der Welt und in der menschlichen Seele falsch läuft. Am Ende geht's nämlich auch an der Godolkin University um Selbstakzeptanz und der Suche nach dem eigenen Ich.

Und trotzdem bleibt man nach der ersten Episode etwas ratlos zurück. Es ist schwer, den Finger darauf zu pressen, was bei "Gen V" nicht funktioniert. Ja, der Cliffhanger war überraschend und beweist, dass im "The Boys"-Universum wirklich niemand sicher ist. Das beginnende Rätsel ist aber nicht interessant genug, um der nächsten Episode entgegenzufiebern. Vielleicht liegt es daran, dass die Fallhöhe bei "Gen V" im Vergleich zu "The Boys" eher niedrig zu sein scheint, noch dazu lässt sich die Originalserie in Sachen Absurdität, Wahnsinn und dramaturgischer Grenzüberschreitung ohnehin nur schwer toppen. Der Nachwuchs muss halt doch noch einiges von den Großen lernen.