"Gen V" bis "Chilling Adventures of Sabrina": Vielversprechender Nachwuchsschauspieler

Neben "Gen V" war Perdomo auch bekannt für seine Rolle des Ambrose Spellman in der Netflix-Horror-Serie "Chilling Adventures of Sabrina", in der er neben eben Kiernan Shipka (24) spielte. Die Serie lief vier Staffeln lang von 2018 bis 2020. Für seine Hauptrolle im BBC-Fernsehfilm "Killed by My Debt" hatte er 2018 eine BAFTA-Nominierung als "Bester Schauspieler" erhalten. 2019 war er in der Serie "Inspector Barnaby" zu sehen.