Lieselotte macht Freestyle

Anita ist dann auch die erste, die vortanzen "darf". In der Jury: Heidi Klum, Chefredakteurin Kerstin Schneider und Ava Max, die ihre eigene Choreografie natürlich in- und auswendig kennt. Anita gibt sich Mühe, den Tanz etwas eleganter rüberzubringen - was dazu führt, dass er vor allem etwas langweilig rüberkommt. Auch Noëlla ist ein bisschen zu steif, findet die Jury. Martina dagegen "killed it" genau wie ihre Tochter Lou-Anne mit ihrer angeborenen Coolness. Bei Luca sitzt jeder Schritt: "Da hat aber jemand geübt", staunt Heidi. Und Lieselotte dagegen macht wie immer ihr eigenes Ding: "Ich hab' ein paar Moves übernommen aus der ersten Hälfte, die zweite Hälfte habe ich mir selbst ausgedacht." Als es vorbei ist, freut sich auch Heidi: "Ja, du hast es geschafft!" Überraschenderweise enttäuscht Tänzerin Vivien am meisten, was ihr aber (noch) niemand sagt.

Die schlechte Nachricht muss Kerstin überbringen: "Konnte sie dich überzeugen?", fragt Heidi. "Leider nicht. Bei dir war immer der gleiche Ausdruck", kritisiert die Chefredakteurin. Als sie auch noch von Ava Max Kritik für ihre Performance ohne "Personality" bekommt, ist es klar: Vivien schafft es nicht ins Halbfinale.