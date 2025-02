Heidi Klum in "Germany's next Topmodel"

In diesem Jahr sucht Heidi Klum (51) zum 20. Mal bei "Germany's next Topmodel" Deutschlands Nachwuchsmodel. Die Jubiläumsstaffel der ProSieben-Show startet am 13. Februar 2025. Was diese wohl für die Zuschauerinnen und Zuschauer bereithält? In den vergangenen Jahren "GNTM" passierte schon so einiges...

Bombendrohung im Finale 2015 wollte Klum die zehnte "GNTM"-Gewinnerin küren, jedoch verlief die Liveshow am 14. Mai 2015 anders als geplant: Rund eine Stunde, nachdem das Finale gestartet war, ging ein anonymer Anruf in der Mannheimer SAP Arena, der damalige Veranstaltungsort, ein. Eine Frau hatte gedroht, dass während der Show eine Bombe explodieren werde, woraufhin die Halle evakuiert und das Finale abgebrochen wurde. Eine Bombe wurde damals nicht gefunden. Zwei Wochen später fand der Showdown erneut statt - allerdings nicht live: Im kleineren Rahmen wurde das Finale, aus dem Vanessa Fuchs (28) als Siegerin hervorging, aufgezeichnet.

Kandidatin heiratet bei "GNTM" Theresia Fischer (32) etablierte sich 2019 schnell zum Publikumsliebling. Zwar schaffte sie es damals nur auf den elften Platz, ihren großen Moment mitten im Finale bekam sie dennoch: Vor einem Millionenpublikum und mit Klum als Traurednerin heiratete Fischer live ihren damaligen Partner Thomas Behrend (60). Einige Wochen später gaben sich Fischer und Behrend auch standesamtlich das Jawort, womit die Ehe rechtskräftig wurde. Drei Jahre nach der TV-Hochzeit machte Fischer die Trennung von ihrem Ehemann öffentlich. 2023 gestand die 32-Jährige im Interview mit "Bunte", dass sie die TV-Hochzeit mittlerweile bereue. "Es war sicherlich nicht der richtige Weg, den ich da damals gegangen bin", so Fischer. Auch ihr damaliger Partner war alles andere als begeistert, denn die eigentliche Hochzeit war bereits geplant - und zwar zwei Wochen nach dem "GNTM"-Finale. "Als wir im Hotel waren, sagte er: 'Wie soll ich das denn den Leuten erklären? Die sind doch schon eingeladen. Es kann doch nicht sein, dass wir die Hochzeit vorwegnehmen'", soll Behrend damals gesagt haben. Heute ist Fischer mit dem Zahnarzt Stefan Kleiser (59) zusammen, mit dem sie bereits an dem Format "Das Sommerhaus der Stars" teilnahm.

Freiwillige Exits im großen "GNTM"-Finale Seit 2006 warfen bereits einige Teilnehmerinnen vorzeitig das Handtuch - drei von ihnen sogar unmittelbar vor oder im großen Finale: Als eine von vier Kandidatinnen zog Vanessa Tamkan (27), damals noch Stanat, 2019 ins Finale von "Germany's next Topmodel" ein. Doch obwohl sie als große Favoritin ins Rennen ging, erklärte sie kurz vor der Live-Show, nicht länger an dem Model-Contest teilzunehmen - und zwar per Videobotschaft. Damals hieß es, sie habe "GNTM" aus "persönlichen Gründen" verlassen. Erst drei Monate später - nachdem ihre Konkurrentin Simone Kowalski (27) zum 14. Topmodel gekürt wurde - erklärte sie in einem Video auf Instagram die genauen Hintergründe: "Ich konnte mich nicht mehr damit identifizieren." Ein Jahr später tat es ihr ihre "GNTM"-Kollegin Lijana Kaggwa (28) gleich: Doch anders als Tamkan verkündete Kaggwa ihren Exit live im Finale. Als Grund nannte sie Mobbing, unter dem sie seit der Fernsehausstrahlung leide. "Ich werde nicht mehr das Futter sein für noch mehr Hass, denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz und deswegen verzichte ich auf das Finale", betonte die heute 28-Jährige in der Show. 2021 sollte Ashley Amegan gemeinsam mit Romina Palm (25), Dascha Carriero (24), Soulin Omar (24) und der späteren Siegerin Alex Mariah Peter (27) ins große Finale ziehen, doch auch sie entschied sich gegen den Wettbewerb. "Ashley hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, nicht am Finale teilzunehmen. Wir wünschen ihr alles Gute", hieß es nach dem Halbfinale seitens des Senders.

Seit Jahren steht "GNTM" in der Kritik Mit den Jahren wurden immer wieder Stimmen laut, die Kritik an der Castingshow übten. "Für unseren diversen Cast haben wir viel positives Feedback bekommen. [...] Liebe Kritiker, ich muss Sie leider enttäuschen. Wir machen genauso weiter wie bisher", erklärte Klum daraufhin 2022 live im "GNTM"-Finale. Rund ein halbes Jahr später, zu Beginn der ersten Folge der 18. Staffel, sagte Klum zudem: "Alles, was die Models tun oder sagen, ist einzig und allein ihre Entscheidung. Wir können eine Person nur so darstellen wie sie ist, wir erschaffen mithilfe von Bildschnitten keinen anderen Menschen", so Klum. Sie könne verstehen, dass manche ihr Verhalten bereuen, verwies jedoch darauf, dass "GNTM" eine Reality-TV-Sendung sei.