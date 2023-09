"Gestern waren wir noch Kinder": Hollywood-Remake von ZDF-Serie?

Jerry Bruckheimer (79) ist auf Produzentenseite einer der größten Namen Hollywoods. In den vergangenen Jahrzehnten war er für zahlreiche Blockbuster mitverantwortlich - darunter etwa für den Tanzfilmklassiker "Flashdance", die "Top Gun"-Filme und die "Fluch der Karibik"-Reihe. Nun soll Bruckheimer auch an einer deutschen Serie interessiert sein. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, habe er die Rechte am ZDF-Hit "Gestern waren wir noch Kinder" erworben.

Natalie Scharf, die das Drehbuch geschrieben hat und als Produzentin für die deutsche Serie zuständig war, erklärt: "Dass ich einmal in die Situation komme, mich zwischen diversen Hollywood-Produzenten und US-Sendern entscheiden zu müssen, hätte ich im Leben nicht gedacht." Ob die Serie tatsächlich umgesetzt wird und auch erscheint, ist damit aber noch nicht bestätigt.