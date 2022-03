"Ghost in the Shell: SAC_2045"-Trailer zu Staffel 2 auf Netflix

Diese Web-Anime basiert auf der japanischen Manga-Serie "Ghost in the Shell" von Masamune Shirow aus den 1980er Jahren. Die Serie versteht sich als die Fortsetzung von "Stand Alone Complex" und ihre erste Staffel ist seit 23. April 2020 auf Netflix verfügbar.

Ein Kompilations-Film, der die erste Staffel zusammenfasste, war dann im November 2021 für zwei Wochen in japanischen Kinos zu sehen.

Nun ist auch Staffel 2 in unmittelbare Nähe gerückt, worauf uns ein Trailer einstimmt: