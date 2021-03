"Ghost of Tsushima": "John Wick"-Regisseur verfilmt Videogame

Traditions-Bruch eines Samurai-Kriegers

"Ghost of Tsushima" ist im Japan des Jahres 1274 angesiedelt. Samurai Jin Sakai, der den Spitznamen "The Ghost" trägt, ist von seinem Clan der letzte Überlebende. Als er gegen die Mongolen in den Krieg zieht, muss er sich von seiner Kampf-Tradition abwenden und einen neuen Stil ausbilden, der nicht immer mit dem Samurai-Kodex in Einklang steht.

Wann Stahelski die Dreharbeiten zu "Ghost of Tsushima" aufnehmen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Zunächst hat er andere Prioritäten, da "John Wick: Kapitel 4" fertiggestellt werden muss. Danach erhält er aber zumindest etwas Freiraum, weil "Kapitel 5" der "Wick"-Reihe nicht, wie ursprünglich vorgesehen, gleich im Anschluss gedreht werden soll. Vielleicht wendet sich Stahelski daher bald dem Fernen Osten und der Schwertkampf-Action zu.