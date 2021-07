"Ghostbusters: Legacy": Neuer Trailer zeigt alte Bekannte

Paul Rudds Geister-Begegnung

Unter der Besetzung ist übrigens auch "Ant-Man" Paul Rudd in Gestalt eines Lehrers vertreten. Wie bereits ein früherer Trailer verraten hat, trifft er in einem Supermarkt auf seltsame kleine Geister-Wesen, die an ein Monster aus dem Original-Film von 1984 erinnern.