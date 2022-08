"Gilmore Girls"-Star Scott Patterson über Sexismus am Set

"Gilmore Girls"-Star: Sexismus am Set

Zu diesem Thema äußerste sich nun – als einer der wenigen Schauspieler – auch der ehemalige "Gilmore Girls"-Star Scott Patterson und nimmt sich kein Blatt vor den Mund: Nein, es ist kein Spaß, zum reinen Lustobjekt degradiert zu werden. Weder für die Frau noch für den Mann.

In seinem Podcast "I Am All In with Scott Patterson" erinnert er sich an die Dreharbeiten zur 19. Folge der dritten Staffel der Erfolgsserie. Darin gibt es eine Szene, in der Lorelai (Lauren Graham) und Sookie (Melissa McCarthy) nonchalant über Lukes Hintern sprechen, ihn bewundern und dabei ganz wuschig werden.

"Mir wurde klar, dass es nicht in Ordnung war, und ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. Es war mir wirklich peinlich", erzählt er. "Es ist ärgerlich, wenn man wie ein Objekt behandelt wird. Es ist verstörend und ekelhaft, und das musste ich während dieser ganzen Szene und vielen Takes ertragen."