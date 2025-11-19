Am 5. Dezember 2024 moderierte Carmen Nebel (69) ein letztes Mal ihre Benefizshow "Die schönsten Weihnachts-Hits". Giovanni Zarrella (47) soll nun die Tradition der großen Spendengala in der Vorweihnachtszeit fortführen. Unter dem Titel "Die große Weihnachtsshow" präsentiert er am Donnerstag, 4. Dezember, live aus Offenburg zahlreiche Stars und soziale Projekte (20:15 Uhr, ZDF). Dem Sender erzählte er vorab, auf was sich das Publikum vor Ort und am Bildschirm freuen darf und was er bei seinem Besuch an der Elfenbeinküste im Vorfeld der Show erlebt hat.

"Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein" Das Publikum erwarte "ganz viel Wärme und ganz viel Vertrautes", verspricht Zarrella. "Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein. Und das aber so, wie man es in der Welt auch tun sollte ‒ miteinander." Und das nicht nur für die eigene Familie und den Freundeskreis, "sondern darüber hinaus auch für Menschen, die Hilfe benötigen". Es soll ein "Abend voller wunderschöner Musik und vertrauter Lieder sein, also schöner Weihnachtsongs, die man gerne mitsingt und die schon Vorfreude machen auf das, was dann 20 Tage danach passiert, nämlich das Weihnachtsfest". Und gleichzeitig wolle man auch Menschen helfen, "um ihnen ihr Weihnachtsfest ein bisschen schöner zu machen", führt der Moderator aus.

Für ein Projekt reiste Giovanni Zarrella nach Westafrika Er selbst besuchte bereits ein Projekt an der Elfenbeinküste, bei dem jungen Menschen geholfen wird, eine Ausbildungsstätte zu erhalten. Er halte es für "unglaublich wichtig", dass die Menschen etwas lernen, mit dem sie ihr Leben bestreiten können. "Es war sehr schön, das vor Ort zu erleben, mit den Menschen durch den Tag zu gehen und zu sehen, wie sie leben. Wie sehr sie schätzen, was sie haben, obwohl das im Verhältnis zu dem, wie es uns geht, so viel weniger ist. Aber diese Dankbarkeit, dass es ein Licht gibt am Ende des Tunnels, dass es Hoffnung gibt auf ein besseres Morgen." Er hätte bei seinem Besuch gelernt, "dass wir es nach wie vor unglaublich gut haben" und "dass wir gemeinsam noch viel mehr tun müssen für eine bessere Welt".

Prominente auf der Bühne und an den Spendentelefonen Für "Die große Weihnachtsshow" wurden bereits Stars wie Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die irische Tanzformation Lord of the Dance mit Auftritten angekündigt. Weitere Prominente aus Unterhaltung und Sport werden telefonisch Spenden für die Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt entgegen nehmen.