Geschlagene 24 Jahre nach dem ersten Teil ist nun "Gladiator II" in den Kinos. Der im Jahr 2000 begonnene "Gladiator"-Hype kann also weitergehen. Der Rückblick auf das legendäre Original zeigt: Damals wurde Filmgeschichte geschrieben und mehreren Karrieren der Turbolader verpasst. Unterdessen macht ein heutiger Hauptdarsteller bereits Lust auf den dritten Teil - hoffentlich nicht erst in 24 Jahren.