"GLOW": Alison Brie glaubt nicht an Abschluss der Serie durch einen Film

Die mehrfach ausgezeichnete Serie "GLOW" wurde in diesem von der COVID-19-Pandemie geprägten Jahr von Netflix eingestellt, obwohl die vierte und letzte Staffel bereits in Produktion war. Die Geschichte über eine Gruppe von Wrestlerinnen in den 80er-Jahren, die Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW), wird dadurch nicht wie geplant abgeschlossen. Der Schauspieler Marc Maron hatte daraufhin einen abschließenden Film als Option für einen Abschluss der Geschichte ins Spiel gebracht.

Nun hat Hauptdarstellerin Alison Brie laut einem Bericht von "Deadline" Zweifel daran geäußert, dass die Serie durch einen Film abgeschlossen werden könnte.