7 spannende Serien, die Netflix in diesem Jahr eingestampft hat

2. I Am Not Okay With This

Die Teenie-Serie mit übernatürlichem Twist von den "The End of the F***ing World"-Machern wurde zwar nicht offiziell verlängert, aber laut Hollywood Reporter wurde bereits an den Drehbüchern zur zweiten Staffel gearbeitet. Dann kam die Coronavirus-Pandemie und Netflix entschied sich im August doch dafür, die Serie einzustellen. Not Okay!