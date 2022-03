"GNTM" 2022: Welches Model bekommt nachträglich ein Umstyling?

Welches Model wird in Folge 7 umgestylt?

Bestätigt hat ProSieben noch nichts, das Umstyling scheint aber ziemlich wahrscheinlich Kandidatin Inka zu treffen. Die 19-Jährige musste laut einem Statement von ProSieben länger in Quarantäne bleiben, nachdem sie neu in Los Angeles angekommen war. Wie der Trailer zeigt, bekommt ein Model mit dunkelblonden Haaren eine Haarveränderung, was ebenfalls auf Inka zutreffen würde.