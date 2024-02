Wer ist raus nach Folge 1?

In der ersten Sendung begrüßt Modelmama Heidi Klum zum ersten Mal auch männliche Models. Nicht alle schaffen es am Ende des offenen Castings in Berlin eine Runde weiter. 10.000 Aspirantinnen und Aspiranten sollen sich zum großen Casting eingefunden haben, 70 Kandidat:innen waren indes schon im Vorfeld von Klum vorselektiert worden - darunter auch der erste männliche Teilnehmer, Flugbegleiter Niklas, den Heidi kurzerhand während der Ausübung seiner Arbeit über den Wolken castete.

Für einige Kandidat:innen ist direkt Schluss. So studiert etwa die 19-jährige Luxemburgerin Pia "Luxus", was Heidi Klum sichtlich zu interessieren scheint. "Wie bitte, wo kann man denn das studieren?", fragt sie, die in diesem Studienfach eher über praktische Erfahrungen verfügt. Doch trotz des ausgefallenen Karrierewegs reicht es für Pia leider nicht zur nächsten Runde. Auch für Lennard, Cedric, Kelvin, Claudio, Enrico, Kevin und Leon endet die Reise bereits nach Folge 1.