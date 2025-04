"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 14

Schnipp, schnapp, Faden ab: In einem spektakulären Marionetten-Walk geht es für die Models ums Weiterkommen bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). Bei zwei von ihnen kappen Heidi Klum (51) und Gastjurorin und Supermodel Adriana Lima (43) am Ende die Fäden: Ihr Weg bei "GNTM" ist vorbei. Zur selben Zeit zeigen fünf Kandidatinnen und Kandidaten auf der Berliner Fashion Week, dass sie für den Laufsteg gemacht sind. Und Heidi kündigt an: "Ich habe meine Samthandschuhe ausgezogen."

Carwash-Dreamteam erneut zusammen Die weiblichen und männlichen Models haben sich gerade im Penthouse eingelebt, da stellt ihnen Heidi die nächste knifflige Aufgabe. Im Entscheidungswalk in Kreationen des US-Labels "KidSuper" sollen sie als menschliche Marionetten überzeugen. Heidi wünscht sich von ihnen typische Marionetten-Bewegungen, dramatische Posen und eine glaubwürdige Geschichte. Die neun Frau-Mann-Teams finden sich per Los. Zufall? Svenja (24) und Jannik (22) haben bereits vergangene Woche beim Carwash-Shooting ein Dreamteam abgegeben. Harmonieren sie auch dieses Mal? Nawin (27) ist zunächst alles andere als begeistert von der Aufgabe. Als ihm Eva (26) zugelost wird, schlägt seine Laune um: "Ich habe super Glück mit Eva, wir werden das richtig gut machen." Auch Eliob (29), geübter Breakdancer, freut sich auf "robotermäßige" Bewegungen am dem Marionetten-Catwalk.

"Einer der Kandidaten mit dem meisten Potenzial in 20 Jahren" Während die Model-Pärchen ihre Puppen-Stories erschaffen und proben, erleben fünf ihrer Kolleginnen und Kollegen auf der Berliner Fashion Week ihre Feuertaufe als waschechte Laufstegmodels. Für die Show von "GNTM"-Freund Kilian Kerner (39) sind Katharina (24), Kevin (24) und Moritz (19) gebucht. Von Kevin ist der Designer besonders überzeugt: "Du bist einer der Kandidaten in den 20 Jahren, die am meisten Potenzial haben." Danach heißt es: Umzugsstress für Katharina und Kevin. Sie dürfen beim Walk gleich drei Outfits präsentieren. Am Ende ist Kerner sehr zufrieden mit den drei. Bei der Show von Designer Danny Reinke sind erneut Katharina und Moritz im Einsatz - Moritz als Teil des Wilhelm-Busch-Pärchens "Max und Moritz". Auch Reinke zeigt sich hinterher begeistert: "Ihr habt das bombastisch gemacht!" Für Designer Marcel Ostertag (45) sind dann auch Canel (26) und Felix (21) mit an Bord. Abseits des Berliner Catwalks trifft der Wiener eine gute Freundin und ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin. Sie hat ihn überzeugt, sich bei der Show zu bewerben. Auf dem Laufsteg überzeugen alle fünf "GNTM"-Models - und Heidi schickt sie stolz in die nächste Runde.

"Schon gemerkt? Ich werde jetzt strenger" Vor dem Marionetten-Walk gesellt sich ein langersehnter Gast als Jurorin zu Heidi: das brasilianische Supermodel Adriana Lima. Vor dem Walk spricht sie den Models Mut zu. Eva ist die Begeisterung über die Frau, "die auf der Welt gefühlt jeder kennt," anzumerken. Und Ray (30) gibt zu, dass er "mal einen Crush auf sie hatte." Beim Puppen-Walk stechen vor allem Zoe (19), Eliob (29), Pierre (22) und die Teams um Svenja und Jannik, Josy (19) und Ethan (19) hervor: "Meine absolute Lieblingsperformance", so Heidi zu den beiden 19-Jährigen. Vier andere Paarungen wackeln. Und Heidis Ankündigung vor der Entscheidung macht die Nervosität der Wackelkandidaten nicht kleiner: "Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt: Ich werde jetzt auch ein wenig strenger."

"Ihr habt euch in eurer Geschichte verloren" Nochmals macht Heidi klar, dass sie ab jetzt die Zügel anziehen will: "Ich habe meine Samthandschuhe ausgezogen." Dann geht es in die Entscheidung. Für Eva und Nawin hat das Zittern ein Ende: "Ihr habt als einzige eine Drehung in den Walk eingebaut", lobt Adriana Lima. Sie sind genauso weiter wie Xenia (26), Aaliyah (22), Faruk (21) und Samuel (23). Dagegen konnte Annett bereits beim Carwash-Shooting der vergangenen Woche nicht überzeugen: "Und heute habt ihr euch in eurer Geschichte verloren - ihr beide", lautet Heidis Urteil über Annetts und Rays Leistung. Während Ray sich in die nächste Woche retten kann, ist für Annett Schluss. Gleichzeitig hat sich die 46-Jährige lange im Feld der wesentlich Jüngeren behauptet. Auch Keanu (25) ereilt das "GNTM"-Ende. Beim Carwash-Shooting zeigte er eher Coolness statt Spaß. Beim Walk konnte er nicht gut genug in die Puppen-Rolle schlüpfen und fliegt zurück in seine Heimatstadt München.