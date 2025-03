"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 13

Showdown um ein ganz besonderes Model-Duo: Bislang schafften es Mutter Katrin (56) und Tochter Lulu (32) gemeinsam in die jeweils nächste Runde bei "Germany's next Topmodel" (ab jetzt nur noch donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). Doch in Folge 13 steht ein Shoot-Out an, nach dem mindestens eine von ihnen nach Hause fliegen muss. Zuvor lernen sich männliche und weibliche Models erstmals persönlich kennen. Zwischen zwei Models scheint es gleich zu funken.

"Wenn da was passiert, dann passiert's." Seit Wochen freut sich Heidi Klum (51), "alle Models in einen Topf zu stecken." Der "Topf" ist das Model-Penthouse im 52. Stock eines Hochhauses in L.A., wo erstmals in dieser Staffel alle weiblichen und männlichen Models persönlich aufeinandertreffen. Lisa (19) und ihre Kolleginnen sind "sehr, sehr gespannt." Und Keanu (25) spürt, dass "das Testosteron bei den Jungs extrem hoch ist". Tattoo-Fan Samuel (23) ist für alles offen: "Ich habe mich davor nicht verschlossen, das eine oder andere Model interessant zu finden. Wenn da was passiert, dann passiert's." Model-Mutter Katrin (56) und ihre Tochter Lulu (32) ziehen mit gemischten Gefühlen ein. Beiden steht ein Shoot-Out bevor, vielleicht sogar gegeneinander. Katrin packt deshalb ihren Koffer erst gar nicht aus. Ihrer Tochter will sie auf keinen Fall einen Platz im "GNTM"-Teilnehmerinnen-Feld wegnehmen.

"Wir machen alles möglich, sie dazu zu buchen." Während sich die Konkurrenz in Los Angeles Gedanken über WG-Leben und Shoot-Out macht, genießen fünf andere Models die Vorzüge ihres neuen Jobs. Katharina (24), Canel (26), Moritz (19), Kevin (24) und Felix (21) wurden allesamt für Modenschauen auf der Berliner Fashion Week gebucht. Für verschiedene Anproben vor den Shows treffen sie sich mit den Designerin in Berlin. Beim Fitting lernen Katharina und Moritz den Berliner Designer Danny Reinke persönlich kennen. "In Moritz haben wir uns von vornherein verliebt. Doch eigentlich hatten wir nur noch Platz für ein Model. Dann haben wir Katharinas Walk gesehen und dachten: Wir machen alles möglich, um sie dazu zu buchen."

"Sie kann Kleidung fühlen." Katharina läuft auch für Designer Kilian Kerner (39). Der gerät über sie ins Schwärmen: "Ihr Walk ist so gut, sie kann direkt überall laufen." Außerdem bescheinigt er ihr ein tiefes Verständnis für Mode: "Sie kann Kleidung fühlen." Auch Moritz und Kevin, die in der Anzahl der bislang abgeräumten Jobs vorneliegen, laufen vor Kilian Kerner. Bei beiden sieht er viel Potenzial, vor allem bei Kevin: "Der Typ ist schon der Hammer, männlich und gleichzeitig androgyn." Kevins Fazit: "Das Lob des Designers bestätigt das, was ich von mir selbst denke."

"Jetzt darf ich das Leben führen, das ich mir erträumt habe." Dritter Job für Katharina: Auch Designer Marcel Ostertag (46) hat sie gemeinsam mit Canel für die Fashion Show gebucht. Für beide hat er eine dicke Überraschung mitgebracht: "Eine von euch beiden wird die Show eröffnen." Es ist Canels erste Fashion-Show. Bis vor kurzem hat sie noch als Reinigungskraft gearbeitet: "Jetzt darf ich das Leben führen, das ich mir schon immer erträumt habe." Beide liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schließlich erhält Katharina den Zuschlag für die Eröffnung.

Funkenflug in der Waschanlage In Los Angeles laden Heidi und Star-Fotografin Ellen von Unwerth (71) zum funky 70er-Jahre Shooting. Eine klassische amerikanische Waschanlage dient als Kulisse für den farbenfrohen Fototermin in Glitter und Schlaghose. Die gute Stimmung am Set kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für Lulu, Katrin, Alex (24) und Faruk (21) in ihrem Vierer-Shoot-Out um alles geht. "Am Ende sind es vier Träume, von denen zwei heute platzen", fasst Faruk zusammen. Von Unwerth wünscht sich die Models "verspielt und sexy" vor der Kamera. Und Zoe und Ethan beginnen äußerst spritzig. Die beiden 19-Jährigen legen die Messlatte für die anderen hoch. Eva (26) und Ray (30) können die Energie der beiden noch toppen. Nachdem er sie als "schönste Shooting-Partnerin" vorstellt, fliegen in der Waschanlage zwischen beiden kräftig die Funken.

"Ich nenne sie nicht Katrin, sondern Mutti." Während der Shoot-Outs zwischen Katrin und Alex, Lulu und Faruk fiebern alle Models mit. Wie wichtig Katrin für die Gruppe ist, sieht Zoe so: "Sie ist für uns Mutter-Ersatz. Ich nenne sie nicht Kathrin, sondern Mutti." Laut Eva würde Katrins Ausscheiden "eine große Lücke hinterlassen." Tochter Lulu ist vor dem Shooting ihrer Mutter "nervöser als vor meinem eigenen." Doch Katrin gibt alles und gewinnt das Duell gegen Alex knapp. Dann sind Lulu und Faruk an der Reihe. "Ihr wart beide so gut, es war so hart", fasst Ellen von Unwerth die Entscheidung zwischen beiden zusammen. Doch während es für Faruk weitergeht, scheidet Lulu aus. Gehen Mutter und Tochter nun getrennte Wege bei "GNTM"?

"Meine Mama ist ein bisschen stur." Katrin ringt mit sich und tritt schließlich vor Heidi. Katrin will Alex freiwillig ihren Platz überlassen und mit Lulu nach Hause fahren, doch Heidi lehnt ab: "Du hast das Shoot-Out gewonnen, Alex ist schon raus." "Dann würde ich nach Hause fahren wollen", entscheidet sich Katrin endgültig für ihren Abschied. "Oh, die Mama! Du weißt, deine Tochter ist 32 und keine 17 mehr", will Heidi Katrin noch umstimmen. Doch ihr Entschluss steht fest. Lulu betont: "Ich habe zu ihr gesagt: 'Bleib doch in der Show und nimm das mit.' Aber meine Mama ist ein bisschen stur." Eine Gruppenumarmung schließt Lulus und Katrins "GNTM"-Reise ab - was für ein dramatischer und emotionaler Schlusspunkt.