"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 17

Das Finale dieser Folge 17 geht auch Heidi Klum (51) nahe: In bunter Zirkus-Atmosphäre verwandeln sich die Models in Grusel-Clowns und -Puppen. Wird der Ausflug in die Zirkuswelt für einige Kandidatinnen und Kandidaten zum Horror-Trip bei "GNTM" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben und bei joyn)? Heidis persönlicher Favorit kann in allen drei Prüfungen nicht überzeugen - und stellt sie damit vor ihre bislang schwierigste Entscheidung: Rauswurf oder letzte Chance?

"Grauenhafter" Auftakt für Nawin In einem Zirkuszelt geht es für die Models dieses Mal um alles. In zwei Shootings mit Star-Fotograf Christian Schuller (54) und einem Walk kämpfen sie ums Weiterkommen. Der "GNTM"-Stammfotograf lichtet sie als gruselig-glasige Puppen und Clowns ab. Aufwendige Kostüme und eine Extraschicht Make-up-Glasur verleihen den Models den Look lebender Porzellanpuppen. Ray (30) aus Hamburg spürt "Joker-Vibes." Während auch Schuller den beiden Shootings entgegenfiebert, ruft die Zirkusluft bei einigen Models Allergien hervor: "Zirkus finde ich grauenhaft", so Nawin (28), "da war ich nur einmal, hat mir gar nicht gefallen". Auch sein pinkes Shooting-Outfit samt Absatz-Schuhen kann die Stimmung des Freiburgers nicht heben: "Die Schuhe geben dem Ganzen einen schwierigen Touch."

Vor dem Shooting: Leni Klum ruft ihre Favoritin an Ehe Eva (26) vor Schullers Kamera posiert, überreicht ihr Heidi Klum ihr Handy. Per Videoanruf drückt Tochter Leni (20) ihrer Berliner "Freundin" die Daumen. Eva hatte vor zwei Wochen Lenis Job als Gesicht einer Unterwäsche-Kampagne übernommen, seitdem verstehen sich beide Petite Models bestens. Im ersten Shooting dieser Folge stechen neben Eva vor allem Zoe (19), Jannik (22), Xenia (26), Samuel (23) und Kevin (24) als puppenhafter Zirkusdirektor heraus. Lisa (19), Aaliyah (22), Canel (26) und vor allem Nawin gelingt die Verwandlung dagegen am wenigsten. "Langweilig" findet Heidi sein Shooting und bezeichnet es als "Albtraum". Nawins Frust-Fazit nach Runde eins: "Das war null mein Look."

Hasselhoffs Tochter als "GNTM"-Seelenretterin Am nächsten Tag stehen ein weiteres Shooting im Action-Painting-Stil und ein fröhlicher Walk in der Manege an. Banker Pierre (22) aus Wien zweifelt, ob er in seinem überdimensionierten und steifen Pierrot-Kostüm einen glücklichen und verträumten Eindruck hinterlassen kann. Auch Nawin hadert mit Outfit und Haar-Styling: "Ich mag meine Haare nicht. Und wenn ich meine Haare nicht mag, dann geht es mir gar nicht gut." Da ist Seelentrost gefragt. Der kommt in Person von Hailey Hasselhoff (32) und Alessandra Ambrosio (44). Die Tochter von Serien-Legende David Hasselhoff (72) und das Supermodel sprechen den Kandidatinnen und Kandidaten Mut zu und geben Tipps. So sieht die anfängliche Job-Abräumerin Daniela (20) andere Models in den vergangenen Wochen an sich vorbeiziehen. Ob ihr die Aufbauhilfe der prominenten Gast-Jurorinnen über den Frust-Hügel hilft?

"Du magst ihn, oder?" Während des zweiten Shootings der Folge kommt Action Painting-Stimmung auf. Christian Schuller lässt die Models mit bunten Federn beflocken oder mit Mehl oder Farbe beschießen und übergießen. Zoe gehört erneut zu den Besten - genauso wie Ray, Jannik, Pierre und Xenia. Die Cuxhavenerin ist mit durchgängig starken Leistungen die Gewinnerin dieser Folge. Pierre ist Hailey Hasselhoffs "männlicher Favorit." "Die Traurigkeit als Clown steht ihm", findet auch Alessandra Ambrosio. Mit-Favorit Kevin (24) wirkt auf die Jury dagegen "etwas verloren." Wie Samuel, Lisa und Nawin lässt er bei den Jurorinnen keinerlei lockere Zirkus-Stimmung aufkommen. Beim zweiten Shooting zeigt Nawin zwar eine Steigerung zum Vortag, aber reicht das? Heidi fiebert mit ihm - und das merken ihre Mit-Jurorinnen: "Du magst ihn, oder?", will Hailey Hasselhoff wissen. "Ich mag sie alle", wiegelt Heidi schnell ab.

Rettet sich Nawin in die nächste Runde? Vor der Entscheidung zittert Kindergarten-Erzieherin Aalyah: "Ich habe für 'GNTM' meinen Job gekündigt. Wenn die Show für mich zu Ende ist, kann es sein, dass ich vor dem Nichts stehe." Heidi sieht bei ihr "noch viel Luft nach oben", aber sie kommt weiter. Reichlich Sonderlob von Alessandra Ambrosio erhalten Jannik und Katharina: "Du hast mir den Atem geraubt." Lisas Lachen hat sich für Ambrosio dagegen "nicht authentisch" angefühlt: "Dein Ausdruck war zu wenig." Die 19-jährige Österreicherin erhält von Heidi Klum kein Foto und scheidet aus. Dann steht Heidi vor ihrer schwersten Entscheidung der bisherigen Staffel: Lässt sie Nawin in die nächste Runde? "Mit deiner coolen und lockeren Art und deiner Souveränität hast du mich bis jetzt immer überzeugt", so Heidi. "Letzte Woche warst du sogar einer der Besten. Dieses Mal war dein Shooting schwach." Sie holt kurz Luft: "Nawin, das ist deine letzte Chance." Damit zieht auch er in die nächste Runde ein.