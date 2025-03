"Germany's next Topmodel" ist in vollem Gange. Seit drei Wochen ist Heidi Klum (51) wieder auf der Suche nach der nächsten Hoffnung am Modelhimmel. Zum 20. Jubiläum der Show kommt sie zusätzlich zum Donnerstag auch immer mittwochs (beides um 20:15 Uhr auf ProSieben) - eine Folge widmet sich den männlichen Kandidaten, eine den weiblichen Teilnehmerinnen.

Aber auch sonst gehen die Designer bei "GNTM" ein und aus, darunter bereits Julien Macdonald (53) oder Jette Joop (56). Zu den internationalen Mega-Stars gehören dabei aber eindeutig Jean Paul Gaultier (27) und Thierry Mugler (1948-2022). Letzterer verstarb im Januar 2022 völlig überraschend nur rund ein Jahr, nachdem er bei "Germany's next Topmodel" zu sehen war. Der Franzose war berühmt für seine kunstvollen und avantgardistischen Designs.

Seit 2019 besteht die Jury bei "Germany's next Topmodel" nicht mehr aus einer festen Anzahl Juroren neben Heidi Klum, sondern aus Gästen, die für eine Folge die Leistungen der Teilnehmer bewerten. Bis zur 13. Staffel waren unter anderem die Designer Wolfgang Joop (80), Michael Michalsky (57) oder Thomas Rath (58) als feste Jurymitglieder dabei.

Musiker und Schauspieler als Modelcoaches

Das Jahr 2022 war in Sachen musikalische Gastjuroren besonders stark besetzt: Kylie Minogue (56), Ava Max (30) und Chartstürmerin Kim Petras (32) bewerteten allesamt die Leistungen der Models. In vorherigen Staffeln gehörten die beiden Spice Girls Melanie B (49) und Victoria Beckham (50) sowie Pussycat-Dolls-Frontfrau Nicole Scherzinger (46) zu den Mitwirkenden.

Otto Waalkes stach dabei besonders hervor. Mit ihm mussten die Kandidatinnen eine Szene in einem Späti nachspielen, um ihr darstellerisches Talent unter Beweis zu stellen. "Heidi kenne ich schon seit einer Ewigkeit - vermutlich sind wir uns an einem der kalten Gala-Buffets begegnet, die immer schon abgegrast waren, ehe wir uns bis dahin durchgeboxt hatten. Deswegen sind wir ja beide so schlank geblieben", begründete die Comedy-Legende die ungewöhnliche Zusammenarbeit gegenüber ProSieben.

Außerdem waren Erol Sander (56), die Hollywoodstars Thomas Kretschmann (62) und Sofía Vergara (52) sowie Liz Hurley (59) Teil von "GNTM". Mit It-Girl Paris Hilton (43) mussten die Models sogar ebenfalls ein Shooting vor der Kamera machen - ganz viel pinke Luftballons im Hilton-style inklusive. Eins ist bei so viel Star-Power also sicher: Auch in der Jubiläumsstaffel wird Heidi Klum wieder für Überraschungen sorgen.