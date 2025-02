"Germany's next Topmodel" läuft seit 13. Februar immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben . Ab Folge 13 (27. März) nur noch am Donnerstag.

Damit ihr immer den ultimativen Überblick behaltet: All diese Models sind in der 20. Staffel bereits ausgeschieden.

Für manche der weiblichen oder männlichen Models ist das Laufsteg-Abenteuer schon früh vorbei, für andere ist erst im Finale von "Germany's Next Topmodel" Schluss. Noch bevor die Siegerin oder der Sieger gekrönt wird, lautet daher eine der wichtigsten Fragen bei GNTM: Wer erhält von Heidi das berühmt-berüchtigte Foto ausgehändigt und kommt somit weiter?

Wie zu erwarten, muss sich in dieser Folge keins der Models verabschieden, das im Opener der Show zu sehen ist. Raus sind am Ende jedoch Angelina, Marlene, Leila, Jess und Marie.

In insgesamt sechs Gruppen mit jeweils drei bis fünf Frauen gibt es Entscheidungen, die hier in Form der Model-Mappen verteilt werden, welche die Kandidatinnen auf dem weiteren Weg bei GNTM 2025 fortan begleiten werden.

Nach der ersten Fashion-Show muss die Hälfte der männlichen Models die Koffer packen, denn im Model-Haus stehen nur 25 Betten zur Verfügung. Insgesamt verabschieden Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen 23 Models , darunter auch ganze Gruppen. "Das ist Anarchie", äußert Kandidat Jonathan ungläubig, als immer mehr Models ohne Foto zurück in den Backstage-Bereich kommen.

Noch bevor Heidi über ihren möglichen Aufstieg entscheiden konnte, entschließt sich Angela zum freiwilligen Ausstieg , da sie bereits jetzt an ihre Grenzen gekommen sei. Dafür werden 25 Kandidatinnen von der Model-Chefin dann weitergeschickt (und als Nummer 26 wird Leila ein Schlafplatz auf der Couch im Model-Haus zugesichert). Erneut wurde die Anzahl der weiblichen Models also um die Hälfte reduziert .

Wer ist raus nach Folge 2?

Aus tausenden von Bewerbungen hatte Heidi Klum rund 100 Männer eingeladen, die zum Auftakt in München direkt vor ihren Augen und denen von Supermodel Naomi Campbell laufen dürfen. Es muss eine harte Auswahl getroffen werden und am Ende entscheide sich die beiden Jurorinnen für 48 Male Models, die sie in der nächsten Runde sehen wollen. Damit ist der Traum allerdings für rund die Hälfe aller Kandidaten vorbei (darunter auch Julian, der im Vorjahr bereits freiwillig ausgeschieden war und nun auf eine zweite Chance hoffte).