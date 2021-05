Corona bei "GNTM": Das Finale findet ohne die Top 20 statt

Tokio Hotel kündigt Premiere beim "GNTM"-Finale an

Bei den "About You Awards" kündigte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz außerdem an, dass die Band gleich zwei Songs beim Finale präsentieren wird. Einer davon soll ein Cover von "Behind Blue Eyes" (The Who) sein, das gemeinsam mit VIZE entstand und beim "GNTM"-Finale Premiere feiern soll.