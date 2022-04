"GNTM"-Folge 13: Seelenstriptease der Models im strömenden Regen

Für Vivien (22) geht die 13. Woche von "Germany's next Topmodel" auf ProSieben gut los: Sie holt sich beim Dyson-Casting schon ihren zweiten Job. Als nächstes steht ein Video-Shooting mit Brigitte Nielsen (58) an. Sie dreht mit den Frauen eine Szene in einem Gefängnis - um was es dabei geht und in welcher Beziehung die Models zu Nielsens Figur stehen, können sie selbst entscheiden. Kreativität ist gefragt.

Das mit den Emotionen ist jedenfalls für die wenigsten ein Problem. Lieselotte (66) weint schon in der Maske, weil sie an ihre verstorbene Schwester denken muss: "Die Tränen, die habe ich schon mal sicher. Da brauche ich mir gar keine Mühe geben." Als Heidi Klum (48) später die Geschichte hinter Lieselottes Aufführung erfährt, scheint es ihr sogar unangenehm: "Mit dieser Story sind wir ein bisschen ins Fettnäpfchen rein. Das wussten wir natürlich nicht."