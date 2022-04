"GNTM"-Folge 12: Der gemeinste Fotograf aller Zeiten?

Überraschung: Noch ein Umstyling

Für die Mädchen, die so viel Kritik erfahren haben, ist der Elimination-Walk die letzte Chance. Der findet diesmal in einem Irrgarten statt, in dem die Frauen ihren Weg nach draußen erst finden müssen. Modeln, unnötig erschwert, die Tausendste. "Also das werden sie ja wohl hinbekommen", fordert Heidi, nachdem sie selbst mehrmals an die Hecken gestoßen ist. Sophie verläuft sich im Labyrinth und kommt immer wieder zum Eingang zurück: "Ich hab mir wirklich gedacht, was passiert, wenn ich hier nicht mehr rausfinde?" Sie behält trotzdem ihr Pokerface und darauf kommt es Heidi schließlich an.