"Germany's Next Topmodel": Plötzlich neue Konkurrenz für die Models

Bei "Germany's Next Topmodel" tauchen überraschend neue Konkurrentinnen auf: Sechs Models bewerben sich zusätzlich um den Sieg in der Show, fünf von ihnen sind Best Ager, und eine wohnte früher mit Modelmama Heidi Klum in einer WG.