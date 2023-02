"GNTM" 2023: Heidi Klums Statement

Damit hat keiner gerechnet! Denn bisher wurde Kritik am Casting-Format eher unter den Teppich gekehrt und so weitergemacht, als wäre nie was passiert. Doch bei der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" will die 49-Jährige mit den Gerüchten endlich aufräumen.

Viele der Vorwürfe werden genauer beleuchtet. So wird unter anderem ein Zeitungsartikel mit dem Titel "Germany's Next Topmodel: Ist etwa alles nur gestellt?" eingeblendet. Klum reagiert prompt mit den Worten: "Bei 'Germany's Next Topmodel' ist alles echt. Ich habe großes Verständnis dafür, dass es für manche Kandidatinnen schwierig ist, sich selbst im Fernsehen zu sehen und ich kann auch verstehen, dass sie vielleicht die ein oder andere Aussage im Nachhinein ein kleines bisschen bereuen, aber wir sind nun mal eine Reality-Show und wir zeigen genau das, was passiert."