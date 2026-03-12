Der Kampf um die Männer-Model-Krone nimmt in Folge 9 Fahrt auf. Vor allem ein Kandidat sorgt bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn) Woche für Woche für Zwist. Heidi Klums (52) launige Einladung zum ungewöhnlichen Gruppen-Date auf einen Berliner Schrottplatz gerät zum Stimmungskiller. Der Trash-Talk des ehrgeizigen Models über einen Mitbewerber sorgt für Tränen und Kopfschütteln bei der Konkurrenz.

Ungleiche Duos überzeugen beim Sport-Shooting Star-Fotografin Ellen von Unwerth (72) bittet die 16 verbliebenen Männer zum sportlichen Shooting. Sie sollen sich im Box- bzw. Basketball-Dress effektvoll in Szene setzen. Der Clou: Die Models treten in Zweiergruppen gegeneinander an. Den Duell-Siegern winkt Quality Time in Berlin mit Model-Mama Heidi. Carsten (49) und Hobby-Boxer Ibo (21) passen auf den ersten Blick optisch überhaupt nicht zusammen. Umso perfekter ergänzen sie sich beim Shooting. Begeistert kürt Heidi gleich beide zu Shooting-Siegern. Genauso euphorisch sind Heidi und Ellen von Unwerth über das Shooting mit dem stets ehrgeizigen Godfrey (34) und Petit Model Jayden (22). Beide bekennen im Vorfeld, "keinen Bock" auf ein gemeinsames Shooting zu haben. Vor der Kamera ist von der gegenseitigen Antipathie nichts zu sehen. Für Heidi sind sie sogar die "Spitzenreiter" des Tages. Für besonders gute Laune vor und hinter der Kamera sorgen auch Alexavius (22) und Lukas (21) mit künstlicher Vokuhila-Frisur und Posen, die Heidi eher an den Tanz-Klassiker "Flashdance" erinnern. Lukas erringt den Duell-Sieg - genau wie Luis (24), Adrian (21), Felix (24), Tony (31) und Jill (45). Auf alle Shooting-Sieger wartet ein ungewöhnliches Date mit Heidi.

Schrott-Date mit Heidi als Stimmungskiller Auf einem Berliner Schrottplatz dürfen die Models so richtig Dampf ablassen. Angeleitet von Heidi Klum in Blaumann und Schutzhelm zertrümmern sie nach Herzenslust einen schrottreifen Kleinwagen. Godfrey aus Wien empfindet das Schrott-Date mit Heidi als "befreiend". Nach getaner Arbeit lädt Heidi die Männer zum typischen Berliner Imbiss ein. Carsten ist begeistert: "Ich mochte Heidi schon immer. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit ihr auf einem Schrottplatz mal 'ne Currywurst futter'." Bei Godfrey hingegen müssen sich scheinbar noch ein paar Rest-Aggressionen lösen: "Es gibt mehrere Leute, wie Tony und Benjamin, die mich abgenervt haben", merkt er in launiger Runde an - direkt neben Tony sitzend, wohlgemerkt. Tonys "unangebrachte Kommentare" in der WG bringen Godfrey angeblich auf die Palme. Felix (27) attestiert Godfrey "Phasen, in denen er im zerstörerischen Sinne energiegeladen" ist. Carsten empfindet die Situation als "für alle unangenehm". Nachdem Heidi die Gruppe verlässt, fließen bei Tony Tränen der Enttäuschung. Godfreys Kritik hat ihn verletzt: "Ich möchte nicht in seine Show reingezogen werden." Dass Godfrey seine Worte im Nachhinein bereut, kommt für seine Kollegen zu spät.

"GNTM"-Reise für drei Models vorbei Zum entscheidenden Walk bittet Heidi ihre Models zum Potsdamer Platz im Herzen Berlins. Dort sollen sie sich in den schicken Outfits des Londoner Designers Daniel Fletcher (35) möglichst selbstbewusst präsentieren. Für Ablenkung könnten allerdings mehrere Hundert Fans am Rand des Runways sorgen, darunter viele Angehörige. Als Gastjuroren neben Fletcher warten die Social-Media-Stars der deutschen Boygroup Elevator Boys auf Heidis Jungs. Ein gelungener Walk lohnt sich dieses Mal ganz besonders. Das Publikum kann per Voting seine drei Lieblinge direkt in die nächste Runde schicken. Am besten kommen der blonde Yanneck (24) aus der Nähe von Berlin, Luis und Carsten bei den Fans an. Sie sind damit nicht nur in der nächsten Runde. Heidi überreicht ihnen auch ihre Flug-Tickets nach Los Angeles. Auch Tony, Boureima (21), Lukas, Alexavius, Jill, Jayden, Felix, Louis (23), Ibo und Godfrey sitzen im Flieger nach L.A. Adrian hingegen patzt beim Catwalk ausgerechnet als Model, das die Show eröffnet. Er macht am Catwalk-Ende nicht Halt und scheidet aus. Luis ist geschockt: "Ich habe Adrian im Finale gesehen." Bitter: Cenk (24) und Benjamin (20) können weder beim Shooting noch beim Walk vollends überzeugen. Auch für sie endet die "GNTM"-Reise in Berlin.