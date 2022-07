"Gone in the Night"-Trailer: Winona Ryder im Mystery-Thriller

Der Film verspricht etliche unvorhersehbare Wendungen und Ryder wird sich auf gefährliches Terrain begeben, um alle Geheimnisse aufzudecken.

"Gone in the Night" ist das Filmdebüt von Eli Horowitz, der sich bisher als Showrunner der Amazon-Serie "Homecoming" einen Namen gemacht hat. Neben der berühmten Hauptdarstellerin wirken auch Dermot Mulroney ("Die Hochzeit meines besten Freundes", "Copykill"), John Gallagher Jr. ("10 Cloverfield Lane"), Owen Teague ("Es Kapitel 1 + 2“) sowie Brianne Tju aus "47 Meters Down: Uncaged" mit.

Im März 2022 feierte der Thriller seine Weltpremiere auf dem South By Southwest-Festival in Houston und erlebte inzwischen seinen US-Kinostart. Wann und in welcher Form das Werk zu uns kommen wird, ist derzeit noch unbekannt.