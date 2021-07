Verdächtige Stars

Gemeinsam tauchen sie in die ebenso glamouröse wie unerbittliche und schmutzige Theater-Welt ein, um das Mord-Rätsel zu lösen. Zu den Verdächtigen zählen zum Beispiel Adrien Brody als skrupelloser Regisseur Leo Köpernick oder David Oyelowo ("Chaos Walking") als berühmter Autor und Ruth Wilson (aus der Krimi-Serie "Luther") als karrieregeile Theater-Intendantin.

Die Regie hat Tom George ("This Country") nach einem Original-Skript von Mark Chappell übernommen. Gedreht wurde bereits in diesem Jahr an Original-Schauplätzen in London – darunter das Dominion Theatre in der Tottenham Court Road, das St. Martin’s Theatre im West End und das Old Vic Theatre in Waterloo.

Wie man im kommenden Jahr sehen wird, versteht sich also nicht nur Rian Johnson ("Knives Out") darauf, den kriminellen Geist von Agatha Christie wiederzubeleben. Die Murder-Mystery "See How They Run" soll nämlich 2022 in die Kinos kommen.