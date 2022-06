Aber nicht nur, was die Streaming-Quoten betrifft, erreicht die Serie noch nie zuvor erreichte Höhen: Imposante 30 Millionen US-Dollar soll eine einzige Folge der vierten Staffel gekostet haben – was "Stranger Things" zu eine der teuersten Serien aller Zeiten macht. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Kosten dürften wohl in die Geldbörserl der DarstellerInnen gewandert sein, denn die durften sich auch im vierten Jahr über tolle Gagen freuen – und Millie Bobby Brown sogar über eine Gehaltserhöhung.

Wenn du also bei deinem/deiner ChefIn das nächste Mal wegen mehr Geld anfragst und du dafür verwunderte Blicke kassierst: Sag einfach, es seien schon stranger things geschehen ...

Das Gehalt der "Stranger Things"-Stars in Staffel Vier: