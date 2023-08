Warum hatte Gabriel sein Gedächtnis verloren?

Gabriel (Jon Hamm) kann sich in Staffel 2 weder an seinen Namen, noch an sonstige wichtige Dinge aus seiner Vergangenheit erinnern. Lange Zeit mussten Fans rätseln, wie und warum es zu seinem Gedächtnisverlust gekommen ist. Im Finale wird enthüllt, dass Gabriel sich weigerte, ein weiteres Armageddon zu beginnen. Daraufhin wurde der Erzengel wegen Verrats vor Gericht gestellt und in den untersten Rang des Himmels zurückgestuft.

Metatron, jener Engel, der als Sprecher des Schöpfers fungiert, will Gabriel aber nicht in die Hölle schicken. Er ist der Meinung, dass ein zweiter Vorfall mit Satan den Ruf der Verwaltung des Paradieses beschmutzen würde. Der Ex-Erzengel wird stattdessen dazu verurteilt, sein Gedächtnis löschen zu lassen, um so die Kontroverse zu verbergen.

Bevor ihnen das aber gelingen kann, zieht Gabriel sich aus, schreibt etwas auf einen Zettelkasten und fährt mit dem Aufzug zur Erde. Die himmlischen Verwalter können Gabriels Gedächtnis einfach nicht finden, und so beginnt die Jagd auf den obersten Erzengel.