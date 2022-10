Nur David Tennant als Doktor dabei

Von den (ehemaligen) DoktorInnen ist lediglich David Tennant mit an Bord. Alle anderen DarstellerInnen haben ihre Teilnahme an dem Special bereits abgesagt, wie "Screenrant" berichtet: Matt Smith, Christopher Eccleston, Jodie Whittaker und Peter Capaldi werden Whovians in dem Special also nicht zu Gesicht bekommen. Vielleicht bekommt man darin aber den neuen Doktor zu sehen: Ncuti Gatwa. Darüber wird zumindest in Theorien spekuliert.