Buch-Erfolg

Jeff Kinney zählt zu den erfolgreichsten Autoren der Welt; die "Gregs Tagebuch"-Bände haben sich in nur 14 Jahren weltweit mehr als 250 Millionen Mal verkauft.

Kinney, der sowohl als Drehbuchautor als auch als Produzent fungiert, sagt in einer Disney-Presse-Aussendung: „Dieser Film fühlt sich an, als wäre das Buch zum Leben erwacht. Es ist aufregend, Greg Heffley und seine Familie und Freunde in ihrer vollen animierten Pracht zu sehen. Das ist die Wimpy-Welt, wie man sie noch nie gesehen hat. Bei der Arbeit an diesem Film hatte ich das Gefühl, dass wir auf einem wunderbaren Geheimnis sitzen. Ich kann es kaum erwarten, es endlich mit der Welt zu teilen!“

"Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt!“ feiert am 3. Dezember 2021 exklusiv Premiere auf Disney+.