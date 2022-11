Greta Gerwig: Könnte "Barbie"-Film ihrer Karriere schaden?

"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (39, "Little Women") hat verraten, dass sie bei der Arbeit an dem Live-Action-Film Angst um ihre Karriere hatte. Das Schreiben des Drehbuchs sei "erschreckend" gewesen, sagte sie der Sängerin Dua Lipa (27) in deren Podcast "At Your Service". "Es fühlte sich an wie ein Schwindelgefühl, als ich anfing, es zu schreiben. Wie, wo fängt man überhaupt an? Wie würde die Geschichte aussehen?"

Doch etwas faszinierte sie an der Arbeit auch. "Ich glaube, es war das Gefühl, das ich hatte, dass es wirklich interessanter Terror sein würde", erzählte die 39-Jährige. "Normalerweise sind das die besten Sachen. Wenn man sich sagt: 'Davor habe ich Angst.' Wenn du denkst: 'Das könnte deine Karriere beenden', dann denkst du: 'Okay, ich sollte es wahrscheinlich tun'", so Gerwig. Sie schrieb das Drehbuch gemeinsam mit ihrem Partner Noah Baumbach (53).