"Grey's Anatomy": Diese Figur stirbt überraschend in Staffel 17

So geht es in Staffel 17 weiter

Im Interview mit "Deadline" sprach Showrunnerin Vernoff zudem über die weitere Zukunft von "Grey's Anatomy". Obwohl noch immer nicht gewiss ist, ob eine 18. Staffel folgen wird, können die ZuseherInnen noch einige Highlights in der aktuellen Staffel erwarten.

"Ich würde sagen, dass die Chancen gut stehen, dass noch weitere Charaktere am Strand wiederkommen", teaserte sie weitere Gastauftritte von verstorbenen oder ausgestiegenen HauptdarstellerInnen an. Meredith Grey sah in den vergangenen Folgen bereits George O'Malley und Derek Shepherd an einem Strand, während sie aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung im Koma liegt.

Bisher ist sie noch nicht aufgewacht und konnte sich somit nicht von Andrew DeLuca verabschieden. Doch auch er wird laut Vernoff in weiteren Folgen noch einmal zu sehen sein: "Ihr werdet ihn wiedersehen. Er wird noch in mehr Folgen in dieser Staffel vorkommen, aber ich will nicht verraten, wie das sein wird."

Weitere Handlungsstränge werden Teddy und Owen behandeln, auch mehrere Crossovers mit der Feuerwehr-Show "Station 19" und aktuelle Themen wie der Tod von George Floyd 2020 werden folgen.