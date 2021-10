Viele Ideen

Nun äußert sich Showrunnerin Krista Vernoff in einer Podcast-Folge von "At Home With the Creative Coalition" zu diesem Thema. Laut ihren Worten hatte sie schon längst ziemlich konkrete Vorstellungen über ein mögliches Finale – oder genauer gesagt, gleich mehrere:

"Während der ersten sieben Staffeln hatte ich immer einige Ideen für ein Ende parat und sprach darüber mit Produzentin Shonda Rhimes. Sie pflegte stets zu sagen: 'Das ist eine Staffel-8-Idee'. Soll heißen: Das ist eine Idee für die finale Staffel. Doch dann ist die Serie immer weiter gegangen und wir haben mittlerweile 18 Staffeln. Daher weiß ich jedes Jahr auf neue nicht, ob ich jetzt womöglich doch gerade die Drehbücher für eine allerletzte Staffel schreibe, und meine Ideen für das Finale verändern sich ebenfalls jährlich."