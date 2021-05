"Grey’s Anatomy" wird verlängert, 18. Staffel fix

Corona-Pandemie

"'Station 19' und 'Grey’s Anatomy' haben es geschafft, echte HeldInnen in den Fokus zu rücken und uns einen Einblick in die größte medizinische Katastrophe unserer Zeit zu geben. Krista (Vernoff) und ihr AutorInnen-Team haben die meistdiskutierten TV-Momente des Jahres kreiert. Wir freuen uns, mit dem talentierten Team weiter arbeiten zu können, und freuen uns auf die neue Staffel“, sagte Hulu-Originals- und ABC-Entertainment-Geschäftsführer Craig Erwich in einem Interview mit "Deadline".

"Grey’s Anatomy" wurde von Showrunnerin Shonda Rhimes ins Leben gerufen, die ihren Posten 2017 an Krista Vernoff übergab. "Das Team von 'Grey’s Anatomy' und 'Station 19' hat hart daran gearbeitet, um die letzte Staffel fertigzustellen. Wir mussten am Set auf uns acht geben, damit wir von der Arbeit der wahren HeldInnen in dieser Krise erzählen konnten. Ich war begeistert davon, dass es unsere Crew geschafft hat, mit den neuen Produktionsbedingungen so gut umzugehen. Danke an ABC für die Unterstützung. Wir freuen uns, noch mehr Geschichten erzählen zu können“, so Vernoff.

In der 17. Staffel ist die Ärzteserie nicht davor zurückgeschreckt, aktuelle Themen in Angriff zu nehmen. Neben Rassismus und Polizeigewalt war die Corona-Pandemie das bestimmende Thema des letzten Jahres und rückte auch ins Zentrum von "Grey’s Anatomy“.

Wann die neue Staffel veröffentlicht wird, ist noch unklar. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass die Dreharbeiten noch dieses Jahr stattfinden werden.