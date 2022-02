"Grey's Anatomy": Diese Figur steigt in der 18. Staffel aus

Achtung, Spoiler!

Die aktuelle 18. Staffel von "Grey's Anatomy" (startet bei uns auf ProSieben und Disney+ zeitgleich am 21. März) kommt bei Fans bisher gar nicht gut an (der Konsens: langweilig!), was sich auch an den Quoten zeigt, die immer mehr in den Keller rasseln und sich aktuell bei (für solch eine Serien-Marke) schlechten fünf Millionen eingependelt haben (zum Vergleich: In ihren Hoch-Zeiten verbuchte "Grey's" bis zu 25 Millionen ZuschauerInnen in den USA!).

Die folgenden News werden sicher nicht dazu beitragen, dass die aktuelle Staffel an Popularität gewinnt. Denn wie "Deadline" nun bekannt gab, verlässt eine weitere Figur das Grey Sloan Memorial Hospital – und nein, es ist nicht Owen Hunt (Kevin McKidd), wie lange Zeit spekuliert wurde.