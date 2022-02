Jesse Williams schließt Rückkehr nicht aus

Wie wir seit spätestens Staffel 17 wissen, ist zwar auch der Tod kein Hindernis, nochmal in die Welt von "Grey's Anatomy" zurückzukehren, aber leichter gestaltet sich ein Wiedersehen halt dann doch, wenn man noch unter den Lebenden weilt.

Genau darauf spielte nun Jesse Williams in einem Interview mit "ET" an, in dem er eine mögliche Rückkehr ins "Grey's"-Universum nicht ausschloss, bevor die Serie zu Ende geht (was nach der 19. oder 20. Staffel der Fall sein könnte).

"[Avery] existiert immer noch in der Welt der Show. Also ja, es ist durchaus eine Möglichkeit [,dass er zurückkehrt]", macht Williams allen Fans Hoffnung. Auf die Frage, ob er glaubt, dass Jackson und April mittlerweile ein Paar sind, antwortete der 40-Jährige: "Ich könnte mir vorstellen, dass sie definitiv im Leben des anderen sind und sich auf jeden Fall sehen."

Endlich darf in "Grey's" mal jemand glücklich werden ...

Die neue 18. Staffel ist ab 21. März auf Disney+ und ProSieben zu sehen. Die vorherigen Staffeln kannst du auf Disney+ und Amazon Prime ansehen. Hier geht's zur Serie!