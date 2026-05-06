Nach dem dramatischen Finale von Staffel 21 startet die Kultserie endlich mit neuen Folgen bei uns.

Fans von "Grey's Anatomy" mussten sich lange gedulden. Rund ein Jahr nach dem dramatischen Finale von Staffel 21 starten die neuen Folgen nun bei Disney+ und Joyn. Ab dem 6. Mai ist auf beiden Streamingdiensten die 22. Staffel der Erfolgsserie abrufbar. Die Ausstrahlung im Free-TV folgt eine Woche später auf Sixx. Nach 20 Jahren bei ProSieben zeigt die kleine Schwester des Senders die neuen Folgen ab dem 13. Mai, immer mittwochs um 20:15 Uhr.

Wartet der nächste tragische Serientod? Fans erfahren dann endlich, wie es um ihre Serien-Lieblinge nach der Gasexplosion im Finale der 21. Staffel steht. Im Fokus ist insbesondere das Schicksal von Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack), der gerade erst seiner großen Liebe Jo Wilson (Camilla Luddington) das Jawort gegeben hat. Die beiden erwarten Zwillinge. Auch Miranda Bailey (Chandra Wilson), Monica Beltran (Natalie Morales) und die Assistenzärztin Jules Millin (Adelaide Kane) waren zum Zeitpunkt der Explosion in unmittelbarer Nähe. Wartet auf die dramageprüften Fans ein weiterer tragischer Serientod? Anlass zur Sorge geben auch Owen Hunt (Kevin McKidd) und Teddy Altman (Kim Raver), deren Ehe zu scheitern droht. Das einstige Vorzeigepaar rutscht immer tiefer in eine handfeste Krise.

Meredith will wieder in den OP-Saal Freuen dürfen sich die Fans immerhin auf Meredith Greys Rückkehr in den OP-Saal des Grey Sloan Memorial. Nachdem sie sich zuletzt vor allem in Boston auf die Alzheimer-Forschung konzentriert hatte, zieht es sie jetzt wieder in die Allgemeinchirurgie nach Seattle zurück. Sie will ihre Zeit sowohl auf Boston als auch Seattle aufteilen.

Abschied von zwei Serien-Lieblingen In den Vereinigten Staaten lief die 22. Staffel bereits im Herbst 2025 an. Das Finale ist dort am 7. Mai zu sehen - und bringt den Abschied von zwei langjährigen Hauptdarstellern mit sich: Kevin McKidd und Kim Raver kehren der Serie den Rücken. McKidd, der bei der finalen Folge selbst Regie führt, war nach den Originalbesetzungsmitgliedern Chandra Wilson, James Pickens Jr. und Ellen Pompeo der dienstälteste Hauptdarsteller der Produktion. Er stieß in Staffel fünf zum Serien-Dauerbrenner. Raver war erstmals in der sechsten Staffel in einer Gastrolle zu sehen, bevor sie fest zum Cast gehörte. Nach drei Jahren verließ sie die Serie zunächst, kehrte in Staffel 14 aber wieder zurück. Fans mussten in der mehr als 20-jährigen Geschichte der Serie schon von zahlreichen Lieblingen Abschied nehmen. Kein Wunder: "Grey's Anatomy" ist das am längsten laufende medizinische Drama in der Geschichte des US-Fernsehens. Seit 2005 fesselt die Krankenhausserie ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen - und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Eine 23. Staffel ist bereits beschlossene Sache.