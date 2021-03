5 Filme auf Netflix, die dich zum Weinen bringen

Pieces of a Woman (2020)

"Pieces of a Woman" beginnt mit den vielleicht emotional intensivsten und quälendsten 30 Minuten der Filmgeschichte: Ohne Schnitt und mit Mut zur drastischen Nähe zeigen Regisseur Kornél Mundruczó und die beiden Hauptdarsteller*innen Vanessa Kirby und Shia LaBeouf eine Hausgeburt, die mit einer schrecklichen Tragödie endet: das Baby stirbt. Wie eine Mutprobe wirkt diese halbe Stunde auch für die Zuseher*innen, denn man kämpft ständig gegen den sich selbst schützenden inneren Drang, abzudrehen oder zumindest wegzuschalten. Es klingt makaber, aber: Dranbleiben lohnt sich!

Denn was folgt, ist ein stilles Manifest der Trauer, das zwar an die drastische Intensität des Filmbeginns nicht mehr ganz herankommt, aber trotzdem in der Seele und im Herzen wehtut. Als Zuseher*in ist man wütend wie LaBeouf und fragil wie Kirby, die emotionale Zerrissenheit ist auch für uns vor dem Bildschirm ein beinahe unüberbrückbarer Kraftaufwand. "Pieces of a Woman" ist eine sehr persönliche, schmerzvolle und schließlich transzendente Geschichte einer Frau, die lernen muss, mit ihrem Verlust zu leben.

Hier geht's direkt zum Film!