Was macht noch mehr Spaß als Backen? Okay, naschen, ihr habt Recht. Aber was macht am zweitmeisten Spaß? Genau: Anderen beim Backen zuzusehen! Besonders dann, wenn sie im süßen (und metaphorisch sauren) Wettstreit gegeneinander antreten, um die herrlichsten und köstlichsten Backkreationen der Welt zu kreieren.

Backshows erfreuen sich deshalb, genauso wie Koch-Shows im Allgemeinen, seit geraumer Zeit ungebrochener Beliebtheit. Da kann man seiner Sucht nach Süßigkeiten frönen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Da werden BäckerInnen – egal ob Profis oder AmateurInnen – zu Stars. Da schmeckt das im Ofen und im Mixer Gezauberte gleich viel besser, weil eine ordentliche Portion Adrenalin druntergemischt wurde. Und oftmals werden Süßigkeiten zu wahren Kunstwerken.