"Grill den Henssler": Mario Barth forderte Grillkönig heraus

Moderatorin Laura Wontorra (33) befürchtete einen "Testosteron-Tsunami": Mario Barth (49) forderte am 1. Mai Steffen Henssler (49) bei "Grill den Henssler" heraus (Vox um 20.15 Uhr, auch bei RTL+). Der Macho-Komiker war der einzige Gast, zum fünften Mal trat er gegen seinen Kochkumpel an - zum ersten Mal solo. Überhaupt kochte Henssler zum ersten Mal in der Geschichte seiner Show gegen einen einzelnen Kandidaten.

Was die "Alpha-Rüden" (Wontorra) kochen mussten? Rindfleischsuppe mit Markklößchen und Eierstich stand als Vorspeise an. Zum Hauptgang gab es paniertes Kotelett mit Spitzkohl und Kartoffeln. Die Dessert-Aufgabe waren Quarkbällchen mit Himbeersoße.